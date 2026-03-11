Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 16 марта станция метро «Варкетили» будет работать в обычном режиме


11.03.2026   14:51


Мэрия Тбилиси сообщила, что с 16 марта станция метро «Варкетили» будет работать в обычном режиме — с 06:00 до 00:00, так как основная часть ремонтных работ уже завершена.

Из-за этого отменяется временный автобус №174, который курсировал между станциями «Варкетили» и «Самгори».

По информации мэрии, на нижней платформе станции были проведены работы по восстановлению железобетонной арки, устранены повреждения потолка и выполнена герметизация конструкций для предотвращения протечек. Также завершены облицовочные работы на платформе и в эскалаторном тоннеле.

Сейчас готовится проект восстановления повреждённых конструкций верхнего вестибюля.

Полностью завершить ремонт планируется летом этого года


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна