С 16 марта станция метро «Варкетили» будет работать в обычном режиме
11.03.2026 14:51
Мэрия Тбилиси сообщила, что с 16 марта станция метро «Варкетили» будет работать в обычном режиме — с 06:00 до 00:00, так как основная часть ремонтных работ уже завершена.
Из-за этого отменяется временный автобус №174, который курсировал между станциями «Варкетили» и «Самгори».
По информации мэрии, на нижней платформе станции были проведены работы по восстановлению железобетонной арки, устранены повреждения потолка и выполнена герметизация конструкций для предотвращения протечек. Также завершены облицовочные работы на платформе и в эскалаторном тоннеле.
Сейчас готовится проект восстановления повреждённых конструкций верхнего вестибюля.
Полностью завершить ремонт планируется летом этого года
