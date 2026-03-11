С 16 марта станция метро «Варкетили» будет работать в обычном режиме

Мэрия Тбилиси сообщила, что с 16 марта станция метро «Варкетили» будет работать в обычном режиме — с 06:00 до 00:00, так как основная часть ремонтных работ уже завершена.



Из-за этого отменяется временный автобус №174, который курсировал между станциями «Варкетили» и «Самгори».



По информации мэрии, на нижней платформе станции были проведены работы по восстановлению железобетонной арки, устранены повреждения потолка и выполнена герметизация конструкций для предотвращения протечек. Также завершены облицовочные работы на платформе и в эскалаторном тоннеле.



Сейчас готовится проект восстановления повреждённых конструкций верхнего вестибюля.



Полностью завершить ремонт планируется летом этого года





