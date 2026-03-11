|
Правительство Молдовы одобрило выход из СНГ
11.03.2026 18:06
Правительство Молдовы поддержало денонсацию ключевых договоров о членстве страны в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Решение принято в рамках процедуры выхода из организации. Оно затрагивает Соглашение о создании СНГ и Протокол к нему. Оба документа были подписаны в декабре 1991 года перед распадом СССР. Также денонсируется Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года.
Теперь законопроект отправят президенту Молдовы Майе Санду. В случае одобрения документ внесут в парламент. При положительном решении депутатов власти уведомят Исполнительный комитет СНГ и через 12 месяцев участие республики в организации будет прекращено.
О запуске процедуры выхода Молдовы из СНГ в январе сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой. В МИД заявили, что основные принципы организации — прежде всего, положение о взаимном признании территориальной целостности и неприкосновенности границ — были нарушены. В частности, ведомство указало, что Россия ведет войну против Украины, ранее совершала акты агрессии против Грузии и продолжает незаконно сохранять войска на территории Молдовы в Приднестровье.
Попшой отмечал, что фактически республика уже не участвует в работе СНГ, куда, помимо нее и России, также входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В Кремле называли решение Молдовы покинуть Содружество ожидаемым.
Молдова решила выйти из СНГ после провозглашения курса на евроинтеграцию и подачи заявки на членство в ЕС в 2022 году. Через два года в стране прошел референдум о присоединении к Европейскому союзу, на котором большинство граждан высказались «за». Тогда же Санду была переизбрана на второй президентский срок, обогнав своего соперника — пророссийского кандидата Александра Стояногло. Молдавские власти заявляли, что голосование сопровождалось вмешательством со стороны Москвы.
В сентябре 2025 года проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) Санду победила на парламентских выборах, сохранив конституционное большинство. Перед этим президент заявляла о попытках масштабного вмешательства и фальсификаций. Власти провели ряд рейдов против пророссийских политических сил, и две партии из «Патриотического блока» Игоря Додона были исключены из избирательных бюллетеней.
12 января Санду заявила, что проголосовала бы за объединение с Румынией в случае соответствующего референдума. Она объяснила свою позицию сложностями, с которыми небольшая страна сталкивается ради сохранения суверенитета и демократии в современном мире, отметив необходимость «противостоять России».
