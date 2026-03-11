Пашинян призвал ЕС возобновить диалог с Грузией

11.03.2026 22:16





«Честно говоря, в настоящее время самой большой проблемой на пути интеграции Армения в Евросоюз является замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузия. Грузия для нас — это путь к Евросоюзу. Закон о начале процесса вступления Армении в ЕС мы приняли после того, как Грузии был предоставлен статус кандидата. Это сделало перспективу вступления Армении в ЕС более осязаемой», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.



По словам Пашиняна, Армения ожидает и просит, чтобы между ЕС и Грузией развивался конструктивный процесс.



«В Армении многие люди спрашивают, когда страна станет членом Евросоюза. Наш ответ очень ясен. Ни одна страна не может стать государством-членом ЕС без выполнения стандартов Европейского союза. Поэтому наша задача — продолжать путь реформ при поддержке наших европейских партнёров и, прежде всего, объективно выполнить критерии членства в ЕС.



Когда это произойдёт, есть два пути — либо Евросоюз примет нас как полноправного члена, либо нет. Я говорю это потому, что понимаю: расширение ЕС и принятие нового члена — вопрос непростой, это также вопрос политических решений. Если ЕС примет Армению в качестве полноправного члена, это будет замечательно. Если этого не произойдёт, мы всё равно получим пользу, поскольку будем страной, полностью соответствующей стандартам Евросоюза.



Однако должен откровенно сказать, что на пути интеграции Армении в ЕС в настоящее время самой большой проблемой является замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузией. Грузия для нас — это путь к Евросоюзу. Закон о начале процесса вступления Армении в ЕС мы приняли после того, как Грузии был предоставлен статус кандидата. Это сделало перспективу вступления Армении в ЕС более осязаемой. Мы ожидаем и требуем, чтобы между ЕС и Грузией развивался конструктивный процесс. Это важно для Армении так же, как и важно для Грузии», — отметил Никол Пашинян.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





