Раса Юкнявичене зачитала письмо Элене Хоштария во время дебатов в Европарламенте

«Дорогие коллеги, есть те, кто говорит, что Грузия потеряна. Это неправда. Сегодня грузинский народ переживает один из самых трудных периодов в своей новейшей истории, однако Грузия действительно не потеряна. Грузия и грузины, вы не потеряны для нас, для ЕС», — заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене на дебатах «О деле Элене Хоштария и политических заключённых режима «Грузинской мечты»».



По её словам, это подтверждает письмо, которое она получила от лидера партии «Дроа» Элене Хоштария.



Кроме того, Раса Юкнявичене зачитала письмо Елены Хоштарии.



«Дорогая Раса, для меня большая честь, что моё имя находится в повестке дня Грузии. Конечно, речь идёт не обо мне, а о грузинском народе, который проявил невероятную стойкость в борьбе с Россией. Это не борьба за свободу одного человека — это борьба за защиту достоинства нации и европейского выбора. Хочу, чтобы вы знали: я готова оставаться в заключении столько, сколько потребуется. Моё личное заключение меня не беспокоит. Главное — уделить достаточное внимание стратегическим вызовам, с которыми Европа сталкивается в Грузии. Вы успешно это делаете. Бидзина Иванишвили, возможно, хочет использовать нас как выкуп, как заложников. Этого не должно произойти. Я не ищу личной свободы. Я ищу свободу для грузинского народа, поскольку грузинский народ настроен на борьбу. Мы, политические заключённые, также настроены на борьбу, и поскольку вы, наши друзья, тоже настроены на борьбу, я уверена, что мы победим», — говорится в письме Хоштария, которое Раса Юкнявичене представила своим коллегам в Европарламенте.







