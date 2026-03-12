Начо Санчес Амор: Позор для Евросоюза, что санкции в отношении Грузии мы рассматриваем только из-за помощи России

«Позор для Евросоюза, что санкции в отношении Грузии мы рассматриваем только из-за помощи России, а не из-за ареста демократов», — заявил депутат Европарламента Начо Санчес Амор на дебатах «О деле Элене Хоштария и политических заключённых режима «Грузинской мечты»».



Как отметил европарламентарий, Брюссель реагирует только тогда, когда поддерживают Россию, и он не хочет «находиться в такой морально нестабильной лодке».



«Утром президент Армении назвал вступление Грузии в ЕС существенным шагом. Они отказались от европейской перспективы, что привело к тяжёлым последствиям внутри страны и за её пределами. Есть длинный список журналистов, политиков и представителей гражданского общества, которые подвергаются преследованию. Мы назвали Элене Хоштария, но вместе с ней в тюрьме находятся многие другие только потому, что требовали демократии. Мы должны действовать. Позор для Союза, что санкции в отношении Грузии рассматриваются только из-за помощи России, а не из-за ареста демократов. В Турции, Азербайджане, странах Центральной Азии и Египте они могут свободно угнетать собственный народ. Брюссель реагирует только тогда, когда поддерживают Россию. Я не хочу садиться в такую морально нестабильную лодку», — заявил Начо Санчес Амор.







