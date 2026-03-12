Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Начо Санчес Амор: Позор для Евросоюза, что санкции в отношении Грузии мы рассматриваем только из-за помощи России


12.03.2026   13:03


«Позор для Евросоюза, что санкции в отношении Грузии мы рассматриваем только из-за помощи России, а не из-за ареста демократов», — заявил депутат Европарламента Начо Санчес Амор на дебатах «О деле Элене Хоштария и политических заключённых режима «Грузинской мечты»».

Как отметил европарламентарий, Брюссель реагирует только тогда, когда поддерживают Россию, и он не хочет «находиться в такой морально нестабильной лодке».

«Утром президент Армении назвал вступление Грузии в ЕС существенным шагом. Они отказались от европейской перспективы, что привело к тяжёлым последствиям внутри страны и за её пределами. Есть длинный список журналистов, политиков и представителей гражданского общества, которые подвергаются преследованию. Мы назвали Элене Хоштария, но вместе с ней в тюрьме находятся многие другие только потому, что требовали демократии. Мы должны действовать. Позор для Союза, что санкции в отношении Грузии рассматриваются только из-за помощи России, а не из-за ареста демократов. В Турции, Азербайджане, странах Центральной Азии и Египте они могут свободно угнетать собственный народ. Брюссель реагирует только тогда, когда поддерживают Россию. Я не хочу садиться в такую морально нестабильную лодку», — заявил Начо Санчес Амор.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна