Легитимность «Грузинской мечты» все еще остается предметом обсуждения в Европарламенте


12.03.2026   13:09


«У партии «Грузинская мечта» есть политическая легитимность, которой не хватает многим странам Евросоюза. Эти позорные неоколониальные методы должны прекратиться», — заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани на дебатах «О деле Элене Хоштария и политических заключённых режима «Грузинской мечты»».

По его словам, с 2024 года депутаты Европарламента делают всё, чтобы подорвать страну с легитимно избранным правительством.

«Президиум этого парламента продолжает концентрировать внимание на Грузии, выступая с возмущёнными заявлениями, оказывая политическое давление и угрожая финансовыми мерами со стороны Брюсселя против этой страны, на этот раз — с нападками на партию «Грузинская мечта». Это очевидная манипуляция, поскольку невозможно подорвать доверие к политическому движению, которое в 2024 году получило поддержку более 50% населения на выборах и имеет прочное большинство в парламенте. У них есть политическая легитимность, которой не хватает многим странам Европейского союза. Эти позорные неоколониальные методы должны прекратиться, особенно когда речь идёт о манипуляциях законными правовыми процессами, как это происходит в случае госпожи Хоштария. Грузинские судьи не должны получать инструкции из Брюсселя. С 2024 года вы делаете всё, чтобы подорвать страну с легитимно избранным правительством», — заявил Тьерри Мариани.


