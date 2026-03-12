Легитимность «Грузинской мечты» все еще остается предметом обсуждения в Европарламенте

По его словам, с 2024 года депутаты Европарламента делают всё, чтобы подорвать страну с легитимно избранным правительством.



По его словам, с 2024 года депутаты Европарламента делают всё, чтобы подорвать страну с легитимно избранным правительством.



«Президиум этого парламента продолжает концентрировать внимание на Грузии, выступая с возмущёнными заявлениями, оказывая политическое давление и угрожая финансовыми мерами со стороны Брюсселя против этой страны, на этот раз — с нападками на партию «Грузинская мечта». Это очевидная манипуляция, поскольку невозможно подорвать доверие к политическому движению, которое в 2024 году получило поддержку более 50% населения на выборах и имеет прочное большинство в парламенте. У них есть политическая легитимность, которой не хватает многим странам Европейского союза. Эти позорные неоколониальные методы должны прекратиться, особенно когда речь идёт о манипуляциях законными правовыми процессами, как это происходит в случае госпожи Хоштария. Грузинские судьи не должны получать инструкции из Брюсселя. С 2024 года вы делаете всё, чтобы подорвать страну с легитимно избранным правительством», — заявил Тьерри Мариани.







