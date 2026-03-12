«Гахария за Грузию»: Мы никогда не говорили, что Саакашвили — политический заключенный

«Нет ничего удивительного в том, что на дебатах прозвучали разные мнения. Европа потому и Европа, а демократия — это демократия, что все не обязаны и не могут быть одного мнения», — заявил член партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе, комментируя дебаты по вопросу Грузии в Европарламенте.



«Что касается политзаключённых, с первого же дня мы также требуем их освобождения, однако мы никогда не говорили, что Саакашвили является политическим заключённым. Политзаключённые и узники совести — это те, кто совершенно незаконно отбывает наказание, и эти молодые люди должны быть освобождены. Для этого мы уже разработали соответствующий проект, который представим в ближайшие дни. Конечно, при власти «Грузинской мечты» эти дебаты не будут иметь смысла, потому что «Грузинская мечта» настолько закрыла все пути, ведущие к Европе, и настолько изолирует эту страну, что именно поэтому и говорит: «все резолюции не стоят и соломинки». Это печальная реальность. Для «Грузинской мечты» резолюции Европарламента ничего не стоят именно потому, что она больше не движется в сторону Европы. Ещё раз подтвердилось, что пока «Грузинская мечта» будет у власти, к сожалению, Грузия не сможет стать членом ЕС. «Грузинская мечта» отказывается от вступления в ЕС именно потому, что не хочет существования демократии европейского типа», — заявил Георгий Шарашидзе.







