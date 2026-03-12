У парламента Грузии убрали палатки протестующих после ночного пожара

Территорию у парламента Грузии зачистили от палаток участников антиправительственных акций после пожара, произошедшего в ночь на четверг.



Две палатки оставались у главного входа в здание парламента с осени прошлого года. Там продолжали акцию несколько протестующих, в том числе проводивших голодовку с требованием освободить политических заключенных и назначить новые выборы.



Одна из участниц протеста, оппозиционная активистка Дарежан Цхвитария, утверждает, что поздно ночью одна из палаток «внезапно загорелась», и протестующим с трудом удалось потушить огонь. По ее словам, утром на месте появились полицейские, которые доставили активистов в участок. Когда те вернулись к парламенту, палаток на месте уже не было.



«Я пробыла в полицейском участке четыре часа и вернулась сейчас… Нам ничего не говорили про палатки», – сказала Цхвитария журналистам.



Цхвитария считает, что поджог мог быть устроен намеренно и рассматривает произошедшее как часть кампании властей по давлению на критиков.



В МВД Грузии заявили, что территорию у парламента «зачистили в целях дополнительной безопасности». В ведомстве также сообщили, что двое доставленных на допрос вместе с Цхвитария активистов – Гоча Башелишвили и Роман Яценко – находились в состоянии алкогольного опьянения.



Следствие начато по факту повреждения или уничтожения имущества в результате неосторожного обращения с огнем (часть 2 статьи 188 УК Грузии).





