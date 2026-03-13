В МВД Грузии провели рабочее совещание с главой Агентства США по снижению угроз обороны

Заместитель министра внутренних дел Шалва Тадумадзе и директор Экспертно-криминалистического департамента Тенгиз Сисаури провели рабочую встречу с руководителем Агентства по снижению угроз обороны США (DTRA) Дэвидом Кеннеди.



Как сообщили в МВД, в ходе встречи стороны подробно обсудили приоритетные направления сотрудничества и планы на будущее. В частности, речь шла о расширении возможностей химической лаборатории Экспертно-криминалистического департамента, оснащении лаборатории современными технологиями, повышении квалификации персонала и создании специализированного модуля непрерывного образования.



Министерство внутренних дел Грузии уже много лет активно сотрудничает с Агентством по снижению угроз обороны США (DTRA). При поддержке агентства за эти годы были реализованы многочисленные проекты в различных направлениях.





