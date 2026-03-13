Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В МВД Грузии провели рабочее совещание с главой Агентства США по снижению угроз обороны


13.03.2026   15:05


Заместитель министра внутренних дел Шалва Тадумадзе и директор Экспертно-криминалистического департамента Тенгиз Сисаури провели рабочую встречу с руководителем Агентства по снижению угроз обороны США (DTRA) Дэвидом Кеннеди.

Как сообщили в МВД, в ходе встречи стороны подробно обсудили приоритетные направления сотрудничества и планы на будущее. В частности, речь шла о расширении возможностей химической лаборатории Экспертно-криминалистического департамента, оснащении лаборатории современными технологиями, повышении квалификации персонала и создании специализированного модуля непрерывного образования.

Министерство внутренних дел Грузии уже много лет активно сотрудничает с Агентством по снижению угроз обороны США (DTRA). При поддержке агентства за эти годы были реализованы многочисленные проекты в различных направлениях.


