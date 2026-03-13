Хабеишвили: Бидзина Иванишвили это вампир и он боится дневного света

Бидзина Иванишвили это вампир, он идет и кусает. Он высасывает кровь у всех, кого касается, и всех превращает в вампиров. Вампир боится дневного света и солнечного света, поэтому в Грузии должен наступить рассвет, чтобы это зло закончилось, - заявил председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



Он также отреагировал на публикацию доклада по Грузии, подготовленного ОБСЕ в рамках «Московского механизма».



По словам Хабеишвили, этот документ «не шутка».



«Я хотел бы сказать о задействовании «Московского механизма», который напрямую связан с вопросом политических заключенных, «узников совести», несправедливости в этой стране, в том числе, в абсолютном касательстве с моим делом лично.



Общественность должна понимать, в том числе и те, кто представляет силовые ведомства, суд, прокуратуру, что у государства тяжелые дни. «Московский механизм» - это не резолюция с увещеванием, а правовой документ, который в конечном итоге будет задействован обязательно против тех, кто служит режиму. Неужели кто-то думает, что может смеяться над Великобританией, что она, оказывается, больше не великая и не Британия, насмехаться над Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Германией, Францией? Неужели кто-то всерьез думает, что Шарманашвили и Вольский могут пренебрежительно говорить о Франции, Польше, Германии, Литве, Латвии? «Московский механизм» - это не забава...



