Партия «Единая нейтральная Грузия» призвала Грузию выйти из международных соглашений после доклада ОБСЕ
13.03.2026 15:28
Партия «Единая нейтральная Грузия», выступающая против евроатлантической интеграции страны и за сближение с Россией, призвала власти отказаться от ряда международных соглашений и организаций после публикации доклада ОБСЕ о ситуации с правами человека в стране.
В заявлении партии говорится, что отчет, подготовленный в рамках Московского механизма, «полностью основан на лжи» и отражает «деградацию международных организаций», которые, по ее мнению, превратились в инструмент давления на Грузию.
«В условиях полной утраты функциональности такие форматы, будь то ОБСЕ, Венецианская комиссия или другие, окончательно сформировались как инструменты олигархических семей, используемые для достижения политических и идеологических целей.
Сценарий свержения власти в Грузии и ее замены агентурой остается неизменным, а заключение ОБСЕ, как и резолюция Европарламента и другие механизмы, как и в предыдущие годы, играет роль «топлива» для революционных процессов.
В такой реальности мы считаем, что Грузия должна выйти из международных соглашений и организаций, которые превратились в абсолютный фарс и используются лишь как инструмент шантажа», – говорится в заявлении.
Партия «Единая нейтральная Грузия» была создана политиками, связанными с правящей «Грузинской мечтой», и регулярно транслирует близкие к ней политические месседжи.
Доклад Московского механизма ОБСЕ охватывает события с весны 2024 года. В нем говорится о системных нарушениях прав человека в Грузии, включая давление на оппозицию, преследование журналистов и активистов, а также случаи применения чрезмерной силы против протестующих.
Автор доклада, польский эксперт Патриция Гржебик рекомендовала странам-членам ОБСЕ рассмотреть введение целевых санкций против ответственных лиц, а также возможность привлечения подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении к ответственности через международные суды или универсальную юрисдикцию.
Рекомендации для властей Грузии включают освобождение всех политических заключенных, отмену спорных законов, укрепление независимости судебной системы и совершенствование избирательной системы.
24 государства-члена ОБСЕ, инициировавших запуск механизма, назвали отчет «подробной и достоверной оценкой событий». Постоянный представитель Грузии при организации Александр Маисурадзе, в свою очередь, назвал его «ошибочным и предвзятым» и заявил о необходимости отзыва документа «для защиты доверия к международным процессам».
