Франция призывает «Грузинскую мечту» прекратить репрессии, освободить политзаключенных

17.03.2026 14:59





Франция поддерживает легитимные европейские устремления грузинского народа, которым изменила«Грузинская мечта», – заявил министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад в ответ на вопрос «Евроскопа» перед заседанием Совета по общим вопросам.



«Украина и Молдова продвигаются на пути к членству в ЕС. К сожалению, сегодня Грузия отстает от них. Это происходит из-за репрессий «Грузинской мечты» против гражданского общества и оппозиции, а также нелиберальных шагов, предпринятых правительством. Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить репрессии, освободить политзаключенных и отменить закон об «иностранных агентах», который ограничивает в Грузии право на свободу выражения. Франция поддерживает легитимные европейские устремления грузинского народа, которым изменила «Грузинская мечта». Если она хочет вернуться на путь в ЕС, то знает, что следует делать», сказал Бенжамен Хаддад.



Он также ответил на вопрос о введении ЕС целенаправленных санкций.



«Сегодня Грузия является страной-кандидатом, но этот статус де-факто заморожен. Она не может продвигаться вперед, пока «Грузинская мечта» продолжает репрессии. У нас есть инструменты. Визовый вопрос обсуждается государствами-членами Совета Европы. Целенаправленные санкции, в частности визовые ограничения, были введены в отношении лиц, связанных с репрессиями. Это то, в связи с чем мы можем продвинуться дальше вместе с европейскими партнерами», - отметил министр Франции по европейским делам.





