Хоштария: Я категорически запрещаю любому человеку вести какой-либо диалог по поводу моей свободы и заключения

17.03.2026 15:08





Как политзаключенная, я очень четко и категорически запрещаю любому человеку и группе людей вести какой-либо диалог, переговоры или даже высказывания по поводу моей свободы и заключения, - об этом пишет в письме оппозиционный политик, находящаяся в заключении Элене Хоштария.



Как отмечает Хоштария в письме, отправленном из женской тюрьмы Рустави, эта позиция была лучше понята за пределами страны, чем некоторыми внутри нее, что, по оценке Хоштария, удивительно.



«Я намеренно воздерживалась от обсуждения партийных «доктрин» и не собираюсь делать этого сейчас. Пусть судят общество и результат.



В то же время, поскольку частью «доктрины» одной из партий являются переговоры с «Русской мечтой» о политзаключенных, как политзаключенный, я очень четко и категорически запрещаю любому человеку и группе людей вести какой-либо диалог, переговоры или даже высказывания по поводу моей свободы и заключения.



Удивительно, что эту позицию поняли за пределами страны лучше, чем некоторые внутри нее.



Руставская женская тюрьма», - пишет Хоштария в письме, которое распространяется на ее странице в Facebook





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





