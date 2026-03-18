Посол Германии: как духовный отец, Патриарх Илиа Второй вел грузинский народ через радости и горе


18.03.2026   10:06


Посол Германии Петер Фишер выразил соболезнования народу Грузии в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии.

«Приношу искренние соболезнования народу Грузии в связи с кончиной Святейшего и Блаженнейшего Илии II, Католикоса-Патриарха всей Грузии. Как духовный отец, он вел народ через радости и горе. Я узнал, что он хорошо знал Германию. Да упокоится Его Святейшество с миром», — пишет немецкий дипломат.


