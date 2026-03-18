Посольство Турции: Патриарх Илиа II был оплотом мира, единства и нравственных ценностей


18.03.2026   11:10


Посольство Турции выражает соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

«Кончина Его Святейшества — большая утрата, поскольку на протяжении многих лет он был духовным отцом грузинского народа, оплотом мира, единства и нравственных ценностей.

Мы выражаем наши искренние соболезнования грузинскому народу, Грузинской православной церкви и всем, кто скорбит о его смерти.

В это время скорби мы выражаем наше искреннее сочувствие и солидарность», — читаем в заявлении.

17 марта Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй скончался в возрасте 93 лет.


Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
