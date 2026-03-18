Посольство Турции: Патриарх Илиа II был оплотом мира, единства и нравственных ценностей

18.03.2026 11:10





Посольство Турции выражает соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



«Кончина Его Святейшества — большая утрата, поскольку на протяжении многих лет он был духовным отцом грузинского народа, оплотом мира, единства и нравственных ценностей.



Мы выражаем наши искренние соболезнования грузинскому народу, Грузинской православной церкви и всем, кто скорбит о его смерти.



В это время скорби мы выражаем наше искреннее сочувствие и солидарность», — читаем в заявлении.



17 марта Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй скончался в возрасте 93 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





