|
|
|
Посольство Турции: Патриарх Илиа II был оплотом мира, единства и нравственных ценностей
18.03.2026 11:10
Посольство Турции выражает соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
«Кончина Его Святейшества — большая утрата, поскольку на протяжении многих лет он был духовным отцом грузинского народа, оплотом мира, единства и нравственных ценностей.
Мы выражаем наши искренние соболезнования грузинскому народу, Грузинской православной церкви и всем, кто скорбит о его смерти.
В это время скорби мы выражаем наше искреннее сочувствие и солидарность», — читаем в заявлении.
17 марта Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй скончался в возрасте 93 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна