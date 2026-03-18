Посольство Польши выражает соболезнования в связи с кончиной Илии II

18.03.2026 11:40





Посольство Республики Польши в Тбилиси выражает соболезнования Грузинской православной церкви и грузинскому народу в связи с кончиной Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



«Посольство Республики Польша в Тбилиси выражает искренние соболезнования Грузинской православной церкви и грузинскому народу в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии и архиепископа Мцхета-Тбилисского Илии II.



Его Святейшество навсегда останется в памяти как высший моральный авторитет, духовный отец грузинского народа и символ спасения в часы испытаний. Да упокоится с миром его душа», - говорится в заявлении.





