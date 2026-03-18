Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство Польши выражает соболезнования в связи с кончиной Илии II


18.03.2026   11:40


Посольство Республики Польши в Тбилиси выражает соболезнования Грузинской православной церкви и грузинскому народу в связи с кончиной Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

«Посольство Республики Польша в Тбилиси выражает искренние соболезнования Грузинской православной церкви и грузинскому народу в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии и архиепископа Мцхета-Тбилисского Илии II.

Его Святейшество навсегда останется в памяти как высший моральный авторитет, духовный отец грузинского народа и символ спасения в часы испытаний. Да упокоится с миром его душа», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна