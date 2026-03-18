Армянская епархия Грузии: Мы выражаем глубокое сожаление в связи с кончиной Илии II

18.03.2026 12:13





«Епархия Армянской Апостольской Святой Церкви в Грузии выражает глубокие соболезнования Грузинской Православной Церкви, грузинскому народу и всему населению Грузии в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II», — говорится в тексте соболезнования предстоятеля епархии армян в Грузии, епископа Киракоса Давтяна.



Как отмечает в тексте соболезнования Киракос Давтян, имя Илии II навсегда останется как имя духовного отца нации и символ спасения грузинского народа.



«Весь жизненный путь Католикоса-Патриарха Илии II, его преданность Церкви, духовному служению, своему народу и всему человечеству, вписан неизгладимыми буквами в страницы истории духовной жизни. Его имя навсегда останется как имя духовного отца нации и символ спасения грузинского народа. Епархия армян в Грузии под руководством предстоятеля епархии — Его Преосвященства, епископа Киракоса Давтяна — возносит молитву к Богу, чтобы Он удостоил душу усопшего Своего небесного света», — говорится в тексте соболезнования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





