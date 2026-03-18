В16:00 по местному времени от здания Патриархии к Троицкому собору состоится пешее шествие


18.03.2026   13:33


По информации службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, в 16:00 по местному времени состоится пешее шествие от Патриархии к Патриаршему собору Святой Троицы, куда будет перенесено тело Илии II.

«Сегодня, 18 марта 2026 года, состоится перенесение из Патриаршей резиденции Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилисского, митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского Илии II в Патриарший собор Святой Троицы. Пешее шествие начнется в 16:00», - говорится в информации.

Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет.


