Посол Великобритании: Мы выражаем наши соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Илии II


18.03.2026   13:38


Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд выражает скорбь в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и приносит соболезнования грузинскому народу.

«Его Святейшество, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, был духовным лидером Грузии на протяжении полувека. Его выдающийся вклад оказал неизмеримое влияние на жизнь грузинского народа и на становление независимого грузинского государства. Его встреча с Её Величеством королевой Елизаветой в 2011 году стала особым событием в отношениях между нашими странами. Сегодня мы выражаем глубокую скорбь в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства, приносим соболезнования Грузинской Православной церкви и грузинскому народу. Да упокоит Господь его душу в вечном Царствии», — заявил посол Великобритании в обращении, опубликованном в социальной сети.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.


