Посольство Японии в знак почтения личности Патриарха Илии II приспустила флаг своей страны
18.03.2026 13:42
Посольство Японии в Грузии выразило соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
«Выражаем искренние соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.
Флаг Японии приспущен в знак уважения и глубокого почтения. Да будет вечна его память», — сказано в заявлении дипмиссии.
