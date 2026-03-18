Посольство Японии в знак почтения личности Патриарха Илии II приспустила флаг своей страны

18.03.2026 13:42





Посольство Японии в Грузии выразило соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



«Выражаем искренние соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.



Флаг Японии приспущен в знак уважения и глубокого почтения. Да будет вечна его память», — сказано в заявлении дипмиссии.





