Сегодня состоится заседание Священного Синода, посвященное кончине Илии II,

В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилисского, Митрополита Бичвинтского и Цхум-Абхазского Илии II, 18 марта 2026 года в 14:00 состоится заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, после которого будут объявлены дополнительные детали, касающиеся похорон Его Святейшества.



Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.



По их информации, после завершения заседания Синода Его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, будет перенесён из Патриаршей резиденции в Патриарший собор Святой Троицы.



18 марта в Патриархии Грузии панихида не планируется.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.





