Сегодня состоится заседание Священного Синода, посвященное кончине Илии II,
18.03.2026 12:24
В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилисского, Митрополита Бичвинтского и Цхум-Абхазского Илии II, 18 марта 2026 года в 14:00 состоится заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, после которого будут объявлены дополнительные детали, касающиеся похорон Его Святейшества.
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.
По их информации, после завершения заседания Синода Его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, будет перенесён из Патриаршей резиденции в Патриарший собор Святой Троицы.
18 марта в Патриархии Грузии панихида не планируется.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.
