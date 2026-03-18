Посольство ЕС: Патриарх Илиа II сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры

18.03.2026 11:21





Посольство ЕС в Грузии выражает соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



«С глубоким прискорбием выражаем соболезнования по поводу кончины духовного отца Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II.



Выражаем соболезнования Православной Церкви, духовенству и народу Грузии.



Его Святейшество сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры, и для верующих он остался символом единства», — говорится в публикации.





