Посольство ЕС: Патриарх Илиа II сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры
18.03.2026 11:21
Посольство ЕС в Грузии выражает соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
«С глубоким прискорбием выражаем соболезнования по поводу кончины духовного отца Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II.
Выражаем соболезнования Православной Церкви, духовенству и народу Грузии.
Его Святейшество сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры, и для верующих он остался символом единства», — говорится в публикации.
