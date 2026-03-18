Глава МИД Израиля: Патриарх всея Грузии был другом Израиля и еврейского народа

18.03.2026 11:15





Глава МИД Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



«С прискорбием узнал о кончине Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II — великого лидера, друга Израиля и еврейского народа», — пишет политик.



17 марта Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй скончался в возрасте 93 лет.





