Глава МИД Израиля: Патриарх всея Грузии был другом Израиля и еврейского народа


18.03.2026   11:15


Глава МИД Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

«С прискорбием узнал о кончине Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II — великого лидера, друга Израиля и еврейского народа», — пишет политик.

17 марта Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй скончался в возрасте 93 лет.


