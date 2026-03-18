Как выбирают и утверждают в титуле Католикоса-Патриарха всея Грузии?

От SOVA 9 часов назад

Согласно Уставу управления Грузинской Православной Церкви, после смерти Католикоса-Патриарха, архиерей высшего ранга по хиротонии (церковный обряд, посредством которого человек получает священный сан в православной, католической и других христианских церквях — ред.), в присутствии большинства членов Синода, обязан открыть завещание, оставленное Католикосом-Патриархом, и объявить имя наместника Патриаршего престола.



Если такого завещания нет или в нем не указано имя наместника, управление Церковью до выборов нового Католикоса-Патриарха переходит к архиерею высшего ранга.



Поскольку Католикос-Патриарх Илия II еще при жизни назначил своего местоблюстителя — владыку Шио Муджири — его наместничество вступает в силу с момента смерти Католикоса-Патриарха (если завещание не утверждает обратное и если архиереи не предъявляют канонических претензий).



После смерти Патриарха: архиепископ высшего ранга открывает завещание Патриарха и объявляет имя наместника Патриаршего престола. Если завещание отсутствует, управление Церковью до выборов Патриарха переходит к архиерею высшего ранга;

Назначение местоблюстителя: Католикос-Патриарх Илия II назначил митрополита Шио Муджири своим наместником — решение вступает в силу после его смерти, если нет завещания или канонических претензий;

Выбор кандидатов на титул Патриарха: Наместник созывает Синод, который выбирает 3-х кандидатов на пост Патриарха. Эти кандидаты затем представляются расширенному Собору;

Расширенный Собор: Собор состоит из членов Синода, делегатов от епархий, монастырей и академий. Каждый участник может высказать мнение, но только архиереи имеют право голоса. Для избрания Патриархом кандидат должен получить более половины голосов (избирателей всего 39 человек, а значит, минимум 20 голосов — ред.);



Если нет победителя: Если никто из кандидатов не получает более половины голосов, проводится повторное голосование между двумя наиболее поддержанными кандидатами;

Требования к кандидату: Кандидат должен быть этническим грузином, архиереем Грузинской Церкви, иметь теологическое образование, опыт церковного управления, быть не моложе 40 и не старше 70 лет и быть монахом;

Интронизация: После выбора нового Католикоса-Патриарха всея Грузии происходит его интронизация в кафедральном храме Светицховели.

Таким образом, не позднее чем через 2 месяца после смерти Католикоса-Патриарха Илии Второго, у Грузинской православной церкви будет новый Патриарх.





Источник: СОВА

