Саломе Зурабишвили: Прощаемся с Вами, наш Патриарх!

18.03.2026 11:36





Прощайте, наш Патриарх! Вы сделали столько и столько выдержали для того, что не оставлять страну в таком состоянии, сбившуюся с пути и ставшую врагом для самой себя, - об этом в социальной сети в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, «эти 40 дней и оставшееся время поста, несомненно, будут крайне тяжелыми, но в конце светлого пути всегда появляется свет».



«Прощайте, наш Патриарх! Вы сделали столько и столько выдержали для того, что не оставлять страну в таком состоянии, сбившуюся с пути и ставшую врагом для самой себя. Всю свою деятельность вы посвятили трем главным целям. Первая, конечно же, — служение Богу и восстановление духовности в стране, где 70-летнее советское правление пыталось искоренить христианство и частично преуспело в этом. Вы возродили Грузинскую церковь не только храмами и богослужениями, но и верой и духовной стойкостью.



Второй вашей неизменной целью было единство общества, поскольку вы хорошо знали, что все враги этой страны стремятся именно к разрушению единства, к внутреннему противостоянию и ослаблению, если не разлому нации.



Третья цель свидетельствует о вашем глубоком патриотизме и государственном мышлении. С первых дней своего патриаршества вы заботились о том, чтобы на всех границах Грузии действовали грузинские монастыри - как духовные стражи. Там, где государство до сих пор не смогло укрепить признанные и защищенные границы, вы укрепляли грузинскую землю крестом и тем самым продолжали многовековую миссию Грузинской церкви - защиту государственной целостности и независимости.



Здесь я не могу написать обо всем, о чем многие скажут лучше. Добавлю лишь, что сегодня утром мне написала из Парижа грузинская девушка, родившаяся там и много лет боровшаяся с тяжелой болезнью. Она спросила меня: «Как наш Патриарх?» Ваше Святейшество, вы были и навсегда останетесь нашим Патриархом. Сейчас, как никогда, нам понадобится ваша молитва, чтобы Грузинская церковь и грузинский народ смогли преодолеть тот крайне сложный период, который нас ждет впереди. Эти 40 дней и оставшееся время поста, несомненно, будут очень тяжелыми, но в конце светлого пути всегда появляется свет. Прощайте, наш Патриарх - да пребудет с вами благодать Господня!» — пишет Саломе Зурабишвили в социальной сети.





