Спикер: Католикос-Патриарх Илия Второй был для нас гораздо больше, чем глава Церкви

18.03.2026 10:07





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет, что Грузия в лице Католикоса-Патриарха Илии Второго потеряла духовного отца, святейшего Патриарха, который посвятил каждую минуту своей жизни служению Христу, защите родины и заботе о пастве.



Папуашвили отметил, что верит — «с его небесной молитвой и благословением мы по-прежнему будем благословлены как народ, так и монахи, любя Родину, каждый грузин и наша матерь-церковь, ради возрождения которой он трудился всю свою жизнь».



«Святейший патриарх Илия Второй возглавлял 2000-летнюю грузинскую церковь на протяжении полувека. Он возродил истинную веру среди грузинского народа, подняв его из атеистической тьмы и угасшего пепла. Его трудом и молитвами была возрождена наша церковь.



В моменты безнадежности и отчаяния именно он нес тяжесть креста. Он был утешением и заступником для народа, переживающего испытания. Он был для нас гораздо больше, чем просто глава церкви.



Наш патриарх присоединился к собору величайших сынов небесной Грузии, наших героических предков, и его дело и слово продолжают жить в нашем народе.



Мы – его поколение, крещенные, освященные и благословленные им.



Я верю, что его небесными молитвами и благословением мы, народ и духовенство, по-прежнему будем благословлены, его любимая Родина, каждый грузин и наша матерь-церковь, ради возрождения которой он трудился всю свою жизнь», – пишет Папуашвили.



17 марта Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй скончался в возрасте 93 лет.





