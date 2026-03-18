Посольство США: Выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной Каталикоса-Патриарха всея Грузии


18.03.2026   10:49


Посольство США в Грузии выражает глубокую скорбь в связи с кончиной Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

«Выражаем глубокую скорбь в связи с кончиной Его Святейшества, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его жизнь и огромный вклад никогда не будут забыты. Пусть его душа покоится с миром», - говорится в заявлении.

Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур.


