Посольство США: Выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной Каталикоса-Патриарха всея Грузии

18.03.2026 10:49





Посольство США в Грузии выражает глубокую скорбь в связи с кончиной Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



«Выражаем глубокую скорбь в связи с кончиной Его Святейшества, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его жизнь и огромный вклад никогда не будут забыты. Пусть его душа покоится с миром», - говорится в заявлении.



Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





