Иванишвили: Наша страна потеряла прочную основу мира, мудрости и веры, духовного отца

18.03.2026 11:02





В лице Блаженнейшего наша страна и народ потеряли прочную опору мира, мудрости и веры, духовного отца, который даже в самые трудные времена вселял надежду и объединял наш народ, - говорится в соболезновании почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Иванишвили.



Вместе с тем отмечается, что Грузия потеряла выдающуюся личность, отличавшуюся отцовской заботой, которая своим словом и делом побуждала каждого человека к лучшему.



«Мы испытываем безмерную боль и скорбь в связи с кончиной духовного отца Грузии, Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии - Илии II.



Выражаем соболезнования Грузинской православной церкви в связи с этой величайшей утратой.



Разумеется, выражаем соболезнования всей Грузии, каждому грузину, всему народу, поскольку в лице Святейшего и Блаженнейшего наша страна и народ потеряли прочную опору мира, мудрости и веры, духовного отца, который даже в самые трудные времена вселял надежду и объединял наш народ.



Грузия потеряла особую личность, отличавшуюся отцовской заботой, которая своим словом и делом побуждала каждого человека к лучшему.



Его жизнь и деятельность были, есть и останутся символом самоотверженности и бескорыстного служения своему народу и стране.



На протяжении полувека имя Илии II прочно ассоциировалось с защитой веры, традиций и национальной идентичности. С его кончиной в истории нашей страны завершилась эпоха человека, который достойно и неустанно исполнял сложную, ответственную и вместе с тем почетную миссию духовного отца Грузии. Завершилась эпоха наставника, который не раз выводил нас к миру и оставил особый свет в сердце каждого гражданина нашей страны.



Его доброта, мудрость и слово навсегда останутся в нашей памяти как пример того, что означает истинное смирение и любовь к человеку и Родине.



Еще раз выражаем соболезнования всей Грузии, разделяем эту огромную боль и молимся за упокой его души.



Вечная память Святейшему и Блаженнейшему, Католикосу-Патриарху всея ГрузииI», - говорится в письме Бидзины и Екатерины Иванишвили.



Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет.





