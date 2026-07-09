Гегелия: Отчет HRW это еще один смертоносный вывод на политическом кладбище «Грузинской мечты»

09.07.2026 18:42





Отчет Human Rights Watch это еще один смертоносный вывод на политическом кладбище «Грузинской мечты», - заявил член партии «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, «этот вывод призывает режим отменить законы и изменить пагубный политический курс».



«Отчет Human Rights Watch это ещё один смертоносный вывод на политическом кладбище «Грузинской мечты», где мы уже видели выводы Европарламента, Совета Европы, «Московского механизма» ОБСЕ, в которых говорится, что режим «Грузинской мечты» уничтожил очаги свободы в этой стране, поскольку его цель - полная русификация этой страны, уничтожение всех зародышей свободы в этой стране и этим полное и окончательное вырождение европейского и атлантического будущего Грузии. Соответственно, этот вывод призывает режим существенно изменить или полностью отменить эти драконовские законы. Призывает в целом изменить пагубный политический курс, который нанес ущерб грузинам, Грузии, нашему обществу. Это нанесло ущерб репутации и престижу нашей страны, что напрямую влияет, среди прочего, на экономику страны и ужасающую социальную ситуацию, которая сложилась в стране», - сказал Григол Гегелия.





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