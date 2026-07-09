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Председатель правительства Абхазской АР Георгий Джинчарадзе встретился с послом Франции Оливье Курто


09.07.2026   18:56


Председатель правительства Абхазской Автономной Республики Георгий Джинчарадзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Грузии Оливье Курто. Об этом сообщает администрация правительства Абхазской Автономной Республики.

По информации ведомства, на встрече председатель правительства рассказал о деятельности правительства Абхазской Автономной Республики и ознакомил посла с основными вызовами, стоящими перед населением, вынужденно перемещённым из Абхазии.

Георгий Джинчарадзе обратил внимание на факты нарушения фундаментальных прав человека на оккупированной территории. Стороны также обсудили Женевские международные переговоры. На встрече были рассмотрены возможности углубления будущего сотрудничества по различным приоритетным направлениям.


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