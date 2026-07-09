Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Минобразования примет участие в международной конференции «Саммит по трансформации образования»


09.07.2026   19:23


Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в столицу Французской Республики — Париж.

Как сообщает министерство образования, в рамках визита министр примет участие в международной конференции «Саммит по трансформации образования» (Transforming Education Summit), которая пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО (UNESCO).

Кроме того, во время пребывания в Париже Гиви Миканадзе проведет встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энаном, а также с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Цюйном Чэнем.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна