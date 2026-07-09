Глава Минобразования примет участие в международной конференции «Саммит по трансформации образования»

09.07.2026 19:23





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в столицу Французской Республики — Париж.



Как сообщает министерство образования, в рамках визита министр примет участие в международной конференции «Саммит по трансформации образования» (Transforming Education Summit), которая пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО (UNESCO).



Кроме того, во время пребывания в Париже Гиви Миканадзе проведет встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энаном, а также с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Цюйном Чэнем.







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