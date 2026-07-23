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АМЮГ" Нападение на Онисе Окриашвили - не изолированный случай, это результат насильственной среды


23.07.2026   17:20


Нападение на Онисе Окриашвили - не изолированный случай, это результат насильственной среды, созданной государством, которая годами активно используется против людей, критически настроенных к «Грузинской мечте», - говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.

«22 июля 2026 года активист и юморист Онисе Окриашвили подвергся нападению и физическому насилию со стороны трех человек возле своего дома. Нападению предшествовала скоординированная медиакампания, длившаяся несколько дней, как в социальных сетях, так и со стороны государственных СМИ.

Нападение на Онисе Окриашвили - не изолированный случай, это результат насильственной среды, созданной государством, которая годами активно используется против людей, критически настроенных к «Грузинской мечте». «Грузинская мечта» сначала создает, а затем поддерживает насильственную среду против оппонентов, в результате чего в совокупности с другими формами репрессий возникают серьезные вызовы, в том числе для физической безопасности.

Значительную роль в скоординированных кампаниях поощрения насилия играют провластные медиа, которые фактически выполняют функцию выявления и дискредитации объектов насилия для создания сдерживающего эффекта в обществе в отношении осуществления свободы выражения, собраний и других основных прав.

В докладе, опубликованном Amnesty International в июне 2026 года, также говорится о репрессиях в Грузии. Amnesty International говорит как минимум о 6 людях, ставших с 2023 года объектами физического насилия в результате кампаний дискредитации», - говорится в заявлении.


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