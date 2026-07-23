Саломе Зурабишвили: Хотят искоренить то, что является частью нашего характера

23.07.2026 17:22





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала трагические события последних дней: вооруженный конфликт в районе Вере в Тбилиси, в результате которого три человека получили ранения, один несовершеннолетний и Николоз Гунашвили погибли, а также нападение на юмориста Онисе Окриашвили и противостояние на улице Коте Абхази с участием гражданских активистов. По словам Зурабишвили, во всех трех случаях мишенью стал юмор.



«То, что в советское время помогало обществу и человеку пережить самые тяжелые дни, то, что является неотъемлемой частью нашего характера, теперь тоже хотят искоренить…



Я даже не могу ничего написать о вчерашней трагедии, настолько ужасно и абсурдно, что молодая жизнь была оборвана одним выстрелом. Слов не хватает, их заменяет гнев. Почему? Почему эта страна стала страной трагедий, смерти, несправедливости, ненависти и жестокости? Что с нами произошло и что с нами сделали?



Если задуматься о вчерашних, совершенно разных событиях, их объединяет одно – во всех трех случаях мишенью стал юмор. Дети смеялись в машине. «Чего вы смеетесь?» – и их убили.



Журналист с помощью иронии высмеял репрессивное агентство по мониторингу социальных сетей и его запреты. «Как ты смеешь?» – и его арестовали.



Актер в стендап-шоу высмеивает всех и всё, потому что ирония – это часть философии, способ посмотреть на мир под другим углом. И на него напали четверо мужчин.



То, что помогало обществу и человеку пережить самые тяжелые времена советского режима, то, что является частью нашего национального характера, теперь тоже хотят искоренить.



Русская мечта!» — написала Зурабишвили.



Источник: https://sovanews.tv/" rel=nofollow> СОВА

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