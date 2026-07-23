Группа LOUDspeakers: мы живем в стране, где преступники чувствуют себя как рыба в воде

23.07.2026 17:22





«Каждый следующий день в Грузии хуже предыдущего», пишет музыкальная группа LOUDspeakers в социальных сетях. Авторы поста считают, что в стране остается безнаказанной преступность.



«Мы живем в стране, где каждый следующий день хуже предыдущего.



Где преступники чувствуют себя как рыба в воде.



Где человеческая жизнь и свобода уже давно потеряли свою ценность.



Где грязная пропаганда превращает сограждан во врагов друг для друга.



Где жизнь и здоровье детей ничего не значат.



От такой повседневной реальности невозможно скрыться, засунув голову в песок, и тем более невозможно ее изменить.



Позитивные перемены придут только через единство, преодоление страха и отказ мириться с этой реальностью».



Источник: https://sovanews.tv/" rel=nofollow> СОВА

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