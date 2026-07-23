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Группа LOUDspeakers: мы живем в стране, где преступники чувствуют себя как рыба в воде
23.07.2026 17:22
«Каждый следующий день в Грузии хуже предыдущего», пишет музыкальная группа LOUDspeakers в социальных сетях. Авторы поста считают, что в стране остается безнаказанной преступность.
«Мы живем в стране, где каждый следующий день хуже предыдущего.
Где преступники чувствуют себя как рыба в воде.
Где человеческая жизнь и свобода уже давно потеряли свою ценность.
Где грязная пропаганда превращает сограждан во врагов друг для друга.
Где жизнь и здоровье детей ничего не значат.
От такой повседневной реальности невозможно скрыться, засунув голову в песок, и тем более невозможно ее изменить.
Позитивные перемены придут только через единство, преодоление страха и отказ мириться с этой реальностью».
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