Михаил Кавелашвили провел прощальную встречу с послом Китая в Грузии Чжоу Цянем

23.07.2026 17:21





Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянем.



Как сообщает Администрация президента Грузии, стороны положительно оценили динамику развития грузино-китайских отношений в период дипломатической миссии посла, в том числе достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.



По информации администрации, в ходе встречи также были обсуждены практические результаты углубления политических отношений: введение взаимного безвизового режима, восстановление и расширение прямого авиасообщения, укрепление связей в рамках инициативы «Один пояс — один путь», развитие возможностей свободной торговли, а также соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании.



«Стороны также обсудили повестку дальнейшего сотрудничества между Грузией и Китаем. В частности, речь шла об укреплении связей между научными и исследовательскими учреждениями, а также о будущем сотрудничестве в технологическом секторе. Особое внимание было уделено важности продолжения политического диалога на высоком уровне и дальнейшему развитию партнерства, ориентированного на достижение конкретных результатов», — говорится в сообщении Администрации президента Грузии.



По данным Администрации президента, Михаил Кавелашвили поблагодарил Чжоу Цяня за его дипломатическую деятельность в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.





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