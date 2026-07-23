В Самтредиа жертвой обрушения металлической конструкции во дворе дома стал молодой человек

23.07.2026 19:00





В муниципалитете Самтредиа жертвой несчастного случая стал молодой человек.



По существующей информации, во дворе жилого дома устанавливали железную конструкцию, которая обрушилась, в результате чего пострадал молодой человек. Пострадавший скончался по прибытии в больницу.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве ВД, расследование начато по статье 240 Уголовного кодекса, подразумевающей нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.





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