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Суд оштрафовал Малхаза Мачаликашвили на 2000 лари
23.07.2026 19:01
Телавский районный суд признал Малхаза Мачаликашвили виновным в административном правонарушении за «сделанный в публичном пространстве оскорбительный комментарий» в адрес заместителя директора департамента центральной криминальной полиции Ираклия Чимакадзе.
Мачаликашвили оштрафован на 2000 лари.
Сам Малхаз Мачаликашвили присутствовал на судебном процессе.
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