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Суд оштрафовал Малхаза Мачаликашвили на 2000 лари


23.07.2026   19:01


Телавский районный суд признал Малхаза Мачаликашвили виновным в административном правонарушении за «сделанный в публичном пространстве оскорбительный комментарий» в адрес заместителя директора департамента центральной криминальной полиции Ираклия Чимакадзе.

Мачаликашвили оштрафован на 2000 лари.

Сам Малхаз Мачаликашвили присутствовал на судебном процессе.


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