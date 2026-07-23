Суд оштрафовал Малхаза Мачаликашвили на 2000 лари

23.07.2026 19:01





Телавский районный суд признал Малхаза Мачаликашвили виновным в административном правонарушении за «сделанный в публичном пространстве оскорбительный комментарий» в адрес заместителя директора департамента центральной криминальной полиции Ираклия Чимакадзе.



Мачаликашвили оштрафован на 2000 лари.



Сам Малхаз Мачаликашвили присутствовал на судебном процессе.





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