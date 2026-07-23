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Зурабишвили: Вчерашние события объединяет одно: мишенью стал юмор


23.07.2026   19:01


Почему эта страна превратилась в страну трагедий, смертей, несправедливости, ненависти и жестокости? Что с нами случилось и что с нами сделали? - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала в соцсети на убийство, произошедшее на Вера. В своем посте Зурабишвили также отреагировала на арест журналиста Вахо Саная и насилие в отношении комика Онисе Окриашвили.

«Я даже не могу ничего написать о вчерашней трагедии, настолько ужасающе и абсурдно, оборвать эту молодую жизнь одним выстрелом. Слов не хватает, вместо слов охватывает гнев. Почему? Почему эта страна стала страной трагедий, смерти, несправедливости, ненависти и жестокости? Что с нами произошло и что с нами сделали?

Если задуматься о совершенно разных вчерашних событиях, их объединяет одно. Во всех трех случаях мишенью стал юмор: дети смеялись в машине! Чего вы смеетесь!!! И их убили!

Журналист косвенно с юмором шаржировал репрессивное агентство скроллинга и его запреты. Как ты смеешь? И арестовали!

Актер в стендапе высмеивает всех и всё, потому что ирония это часть философии, способ смотреть на мир под другим углом. И напали четверо мужчин!

То есть, то, что позволило обществу и человеку пережить самые тяжелые дни советского режима, то, что является неотъемлемой частью нашего характера, теперь тоже хотят искоренить!!!

Русская мечта!», - написала Зурабишвили.


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