Картозия: Cтремление Грузии стать частью европейской семьи остается неизменным

23.07.2026 19:02





«Разговор был действительно хорошим. Самое главное — есть желание улучшить и укрепить отношения между Германией и Грузией, сделать их такими, какими они должны быть, учитывая наши исторические связи», — заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Германии Александр Картозия, который сегодня вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.



По словам Александра Картозии, стремление Грузии стать частью европейской семьи остается неизменным, а поддержка Германии в этом вопросе имеет решающее значение. Он выразил надежду на позитивные изменения.



«Для Германии самым дружественным государством на Кавказе и, в целом, на Востоке всегда была Грузия, а для Грузии в Европе — Германия. Такова история наших отношений. Сегодня мы также говорили об этом, и действительно существует желание возродить и оживить те отношения, которые у нас были.



В августе в Грузию прибудет новый посол Германии. Надеюсь, он будет так же заинтересован в улучшении отношений между Грузией и Германией, как и я со своей стороны.



Кстати, известно высказывание Геншера, которое, пожалуй, лучше всего определяет роль посла: «Посол — это представитель своей страны в стране пребывания и адвокат страны пребывания в своей собственной стране». Если обе стороны будут руководствоваться этим принципом, наши межгосударственные отношения действительно улучшатся.



Разумеется, интерес Грузии по-прежнему заключается в том, чтобы стать частью европейской семьи, членом Европейского союза. Мы подтвердили это и в ходе сегодняшней встречи. Поддержка Германии в этом направлении имеет решающее значение, и я надеюсь, что нас ожидают положительные сдвиги», — заявил Александр Картозия в эфире телекомпании «Имеди».



Александр Картозия был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Федеративной Республике Германия в сентябре 2025 года.





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