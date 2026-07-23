Жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

23.07.2026 19:02





Национальное агентство окружающей среды предупредило о резком ухудшении погоды в Грузии в ближайшие часы.



«С вечера 23 июля до утра 24 июля в большинстве регионов Грузии ожидаются сильные дожди. Кроме того, возможны грозы, град и сильный ветер», — информирует ведомство.



Предупреждение распространяется на Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети.



По данным агентства, обильные осадки могут вызвать подъем уровня воды в реках и локальные затопления на малых реках, а также сходы оползней и селей в холмистых и горных районах.



Специалисты оценивают уровень опасности как средний.





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