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Жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
23.07.2026 19:02
Национальное агентство окружающей среды предупредило о резком ухудшении погоды в Грузии в ближайшие часы.
«С вечера 23 июля до утра 24 июля в большинстве регионов Грузии ожидаются сильные дожди. Кроме того, возможны грозы, град и сильный ветер», — информирует ведомство.
Предупреждение распространяется на Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети.
По данным агентства, обильные осадки могут вызвать подъем уровня воды в реках и локальные затопления на малых реках, а также сходы оползней и селей в холмистых и горных районах.
Специалисты оценивают уровень опасности как средний.
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