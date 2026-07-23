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Жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы


23.07.2026   19:02


Национальное агентство окружающей среды предупредило о резком ухудшении погоды в Грузии в ближайшие часы.

«С вечера 23 июля до утра 24 июля в большинстве регионов Грузии ожидаются сильные дожди. Кроме того, возможны грозы, град и сильный ветер», — информирует ведомство.

Предупреждение распространяется на Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети.

По данным агентства, обильные осадки могут вызвать подъем уровня воды в реках и локальные затопления на малых реках, а также сходы оползней и селей в холмистых и горных районах.

Специалисты оценивают уровень опасности как средний.


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