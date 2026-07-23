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Саакашвили критикует TI за список политзаключенных, Кобахидзе говорит о «расколе агентуры»
23.07.2026 19:03
Публикация списка политических заключенных организацией Transparency International — Georgia (TI-Georgia) привела к неожиданному конфликту внутри оппозиционного лагеря. Экс-президент Михаил Саакашвили и его сторонники жестко раскритиковали НПО за отсутствие его имени в перечне, тогда как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что наблюдает «углубление противостояния внутри агентуры».
Реакция Саакашвили и ЕНД: «Позор» и «кампания анти-Миша»
Михаил Саакашвили назвал решение TI-Georgia «совершенно позорным», напомнив, что международные институты, включая Европарламент, ПАСЕ и Amnesty International, ранее признавали факт его политического преследования.
«Главный политический заключенный и главная проблема для режима и России — именно я… Меня сейчас судят именно за мои политические заявления и призывы выходить на акции в рамках так называемого дела о саботаже», — говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.
Саакашвили также выступил с резкими обвинениями в адрес неправительственного сектора Грузии, заявив, что тот способствовал приходу к власти Бидзины Иванишвили и «своим молчанием с 2012 года внес огромный вклад в формирование диктатуры».
«Вы молчали о массовых политических преследованиях оппозиции с самых первых лет «мечты», восхваляя «несколько волн судебной реформы». Вы молчали о насилии и массовом подкупе на президентских выборах 2018 года и о фальсификациях на выборах 2020 года. Пока вы не признаете свою ответственность за сложившуюся сегодня ситуацию, пока вы не признаете свои ошибки (…), вы не сможете играть никакой серьезной роли в Грузии. Я прошу всех справедливых людей дать достойный ответ на эту ложную «прозрачность», позор им!», — заявил Саакашвили.
В основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) решение TI-Georgia назвали «несправедливым продолжением кампании »анти-Миша»». В ЕНД считают, что составление подобного списка без Саакашвили — это попытка свести системные политические репрессии режима Бидзины Иванишвили только к последним нескольким годам.
«Как можно составить список политических заключенных, не включив в него самого известного политического узника страны, главного оппонента Путина и Иванишвили? Когда мы говорим о нем как о главном политическом заключенном, мы занимаемся не партийным пиаром, а констатируем факт. Очевидно, что Иванишвили может допустить на политическое поле всех остальных политических заключенных, кроме третьего президента Грузии, которого олигарх боится больше всего», — заявили в партии.
С критикой TI выступил и один из лидеров коалиции «За перемены» Ника Гварамия. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к работе организации, однако считает решение не включать Саакашвили в список политзаключенных «тяжелой ошибкой».
«Оправдания этому нет и быть не может. Надеюсь, ошибка будет исправлена», — написал Гварамия в соцсети Facebook.
Реакция властей: «Чем больше противостояние, тем лучше»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе использовал конфликт между экс-президентом и правозащитниками для очередной атаки на оппозицию и гражданский сектор.
«Иногда логика даже самого нелогичного человека совпадает со здравой логикой», — сказал премьер, комментируя заявление Саакашвили.
По словам Кобахидзе, чем глубже будет противостояние между неправительственными организациями и оппозицией, тем лучше для страны.
«Эти люди не имеют никакого народного мандата, но объявили себя создателями грузинской политики. Чем больше будет противостояние внутри агентуры, тем лучше», — заявил премьер.
Что за список политзаключенных?
TI-Georgia представила собственную версию списка политзаключенных накануне. В перечне более 90 человек — лидеры оппозиции, участники антиправительственных протестов, журналисты, представители гражданского общества и другие фигуранты дел, которые, по мнению организации, были политически мотивированными.
В TI-Georgia пояснили, что список формировался на основе критериев ПАСЕ, но был строго ограничен контекстом: в него вошли только те, кто по оценке организации подвергся преследованию за реализацию права на свободу собраний и выражений в ходе антиправительственных протестов 2024-2025 годов.
В НПО подчеркнули, что их отчет не претендует на охват всех потенциальных политзаключенных в стране, а фокусируется исключительно на узкой группе лиц, пострадавших в рамках указанного периода.
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