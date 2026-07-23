Кобахидзе о пункте о Грузии в оборонном акте США: «Это вызывает лишь улыбку»

23.07.2026 19:24





По словам Ираклия Кобахидзе, положение о Грузии в одобренном Сенатом США Законе об оборонных ассигнованиях, предусматривающее оценку влияния российских и китайских спецслужб на территории страны, для грузинского правительства «не представляет ни интереса, ни серьезногозначения».



Журналист, подводя итоги визита Кобахидзе в Сингапур, спросил его оположении в Законе об оборонных ассигнованиях США, принятом Сенатом США. Согласно документу, министру обороны США поручается подготовить совместно с Национальной разведкой и другими ведомствами секретный доклад о деятельности российских и китайских разведывательных структур в Грузии, их влиянии и присутствии в стране.



Вопрос также касался того, почему на Западе существуют оценки, согласно которым Грузия находится под влиянием России и Китая, и как эта тенденция может развиваться в будущем.



По словам Кобахидзе, соответствующее положение было включено в документ по инициативе конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, и премьер-министр не придает ему особого значения.



«Это вызывает лишь улыбку. Вы знаете, что эта инициатива принадлежит Джо Уилсону, и именно по инициативе одного человека данное положение было включено в закон Конгресса. Поэтому для нас это не представляет ни интереса, ни серьезного значения.



Кстати, еще вчера Иран был широко представлен в Грузии, а сегодня это присутствие с иранской стороны полностью исчезло — это небольшое ироническое отступление. Нас абсолютно не интересуют инициативы Джо Уилсона или внесенные им поправки.



Мы ожидаем официальной позиции Вашингтона относительно «перезагрузки» отношений с Грузией. Наш посыл совершенно ясен: мы хотим возобновить стратегическое партнерство с конкретной «дорожной картой», начав с чистого листа, и ждем официальной позиции США по этому вопросу. Остальные детали — инициативы Джо Уилсона и внесенные им поправки — нас не интересуют», — заявил премьер-министр.



Поправки, инициированные Джо Уилсоном, предусматривают следующее:



• Отношения Министерства обороны США с Грузией: Пентагон должен оценить влияние ситуации с политическими заключенными в Грузии на двусторонние военные отношения и до 1 октября 2026 года представить соответствующий доклад Конгрессу.



• Противодействие влиянию Китая на Кавказе: Министр обороны США совместно с разведывательными структурами и Государственным департаментом должен в течение 180 дней подготовить доклад о деятельности российских и китайских разведывательных структур в Грузии.





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