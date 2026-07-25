Паата Бурчуладзе отказывается принять процессуальное соглашение, пока не освобождены другие патриоты

25.07.2026 20:30





Певец Паата Бурчуладзе, задержанный по делу о 4 октября, призывает всех задержанных принять предложенное прокуратурой процессуальное соглашение и освободиться из «незаконного заключения».



Как пишет Бурчуладзе в обращении, распространенном в соцсети, следует использовать возможность освобождения из тюрем, в чем нет ничего унизительного или оскорбляющего достоинство.



Он акцентирует внимание на вопросе академика Георгия Чахунашвили.



«Моя большая просьба и призыв к задержанным по делу о 4 октября, всем принять предложенное прокуратурой процессуальное соглашение и освободиться из незаконного заключения. Об этом я заявил и в суде, а теперь обращаюсь лично к каждому.



Почти десять месяцев незаконного заключения доказали наше единство и стойкость. Это уже часть истории, и в будущем это станет еще более очевидным. Сегодня же для продолжения борьбы важно находиться на свободе, освобождение людей из тюрем. Эту возможность необходимо использовать. В этом нет ничего унизительного или оскорбляющего достоинство. Подобная практика не раз применялась политическими заключёнными.



Особо обращаюсь к академику Георгию Чахунашвили, который 4 октября спас меня от тяжелых последствий применения газового спрея. Как уважаемого и самого старшего по возрасту заключенного, прошу его подать пример остальным и сделать этот шаг. Его здоровье и пребывание на свободе очень важны.



Что касается меня, как одного из организаторов этого протеста, я не могу рассматривать вопрос своего освобождения до тех пор, пока последний патриот, задержанный по делу о 4 октября, не покинет тюрьму.



Победа неизбежна. Борьба до конца!», - написал Бурчуладзе.





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