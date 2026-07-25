Шалва Папуашвили: Мы получили очень дружеский совет от наших американских партнеров, не обращать внимания на Джо Уилсона

25.07.2026 20:37





Мы получили очень дружеский совет от наших американских партнеров, не обращать внимания на Джо Уилсона, - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в связи с американским конгрессменом.



Кроме того, Папуашвили поясняет, что «Брюссель менее обеспокоен будущим Грузии, поэтому власть не будет действовать по их повестке».



«Смешно, когда Джо Уилсон думает, что администрации Трампа нужен его призыв изучить влияние тех стран в любом уголке мира, с которыми США сегодня конкурируют. Разумеется, администрация этим занимается, и ей не нужны никакие напоминания Джо Уилсона. Мы получили очень дружеский совет от наших американских партнёров , не обращать внимания на Джо Уилсона. Джо Уилсон - это человек, который, как вы видели, недавно был на ОБСЕ, и руководитель его же делегации от Конгресса даже не посадил его в самолёт, такие чудеса он в ОБСЕ устроил, глава делегации раскритиковал и порицал его в переписке в чате. Вот такой это человек, что делать, в целом совет не обращать внимания, поэтому давайте не будем обращать внимание на этого человека.



Что касается отношений и того, что другие страны будут изучать в отношении Грузии, это их дело. Пусть изучают как хотят и что хотят. Мы не можем вмешиваться в их анализ и исследования, это их полное право, так же, как и мы изучаем, какие интересы есть у других стран в отношении Грузии», - добавил Папуашвили.



Председатель парламента также пояснил, что у властей Грузии есть две главные задачи: «объединение страны и рост благосостояния населения».



«Мы открыты для любых отношений, которые будут способствовать этому, ни одни отношения, которые будут этому препятствовать, не будут допустимы. Как только мы увидим, что есть призывы по вопросам, которые препятствуют восстановлению целостности страны, например, когда Брюссель подталкивает нас к эскалации с Россией, мы этого делать не будем. Ради Брюсселя мы не можем не можем рисковать восстановлением нашей территориальной целостности и не можем следовать их политической повестке дня. Брюссель в меньшей степени обеспокоен будущим Грузии, поэтому мы не должны действовать по их повестке дня», - заявил Папуашвили.





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