На перевале Годердзи установят 41-метровый флагшток с государственным флагом Грузии

26.07.2026 23:37





Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе ознакомился с инфраструктурными работами, которые сейчас ведутся на перевале Годердзи. Он также пообщался с отдыхающими в Бешуми и выслушал их мнения о ситуации на курорте и наиболее важных проблемах.



По словам Зураба, власти намерены в ближайшее время поэтапно реализовать проекты, которые помогут развитию курорта и улучшат как туристическую, так и базовую инфраструктуру.



На перевале Годердзи активно восстанавливают известную композицию с указателем. Кроме того, на этой же территории установят 41-метровую конструкцию с государственным флагом Грузии. Ожидается, что этот символ станет одной из заметных достопримечательностей перевала.



Глава правительства также проверил, как в Бешуми готовятся к народному празднику «Шуамтоба». Во время встречи с местными жителями он выслушал их просьбы и отметил, что профильные ведомства, министерства и муниципалитет будут совместно работать над решением существующих проблем.



Зураб Патарадзе посетил и Альпийский ботанический сад. По его словам, это одно из самых необычных и уникальных мест региона, и особенно радует, что альпинарий привлекает всё больше посетителей. На территории сада планируется создать новые туристические и развлекательные объекты.



С ходом инфраструктурных работ также ознакомились депутат парламента Грузии Анзор Болквадзе, заместитель мэра муниципалитета Хуло Надим Васадзе, директор курорта Годердзи Фридон Такидзе, представители Верховного совета Аджарии и руководители местных органов власти.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





