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Гварамия: инициатива бойца ММА может привести к самосуду
27.07.2026 14:10
Лидер «Коалиции за перемены» и партии «Ахали» Ника Гварамия раскритиковал заявление бойца ММА Георгия Картвелишвили о создании общественного движения по защите грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности.
Гварамия написал, что инициатива Картвелишвили может привести не к защите морали, а к массовому насилию и самосуду. Оппозиционер также прокомментировал слова спортсмена о готовности при необходимости сесть в тюрьму.
«Если у этого парня есть близкие, пусть объяснят ему, что с таким подходом обычно попадают не в тюрьму, а в морг», — пишет Гварамия.
Попытки оправдывать насилие защитой традиций, подчеркивает оппозиционный политик, способны запустить опасную спираль противостояния.
«Рано или поздно найдется кто-то еще более безрассудный — какой-нибудь «брат хорошей девочки» или «сын крутого парня» — и вспомнит распространенную в 90-е годы уличную формулу: «спицу в печень».
Если вы пытаетесь выпустить из бутылки самого жестокого джинна лихих 90-х, значит, у вас плохая память: все, кто пытался сделать это в последний раз, уже лежат в земле. И, похоже, вы плохо знаете главный фундамент традиций наших предков — Библию: «Все, взявшие меч, от меча и погибнут»».
Напомним, ранее Георгий Картвелишвили заявил о создании нового общественного движения, которое будет защищать грузинские ценности, традиции и национальную идентичность. Боец рассказал, что участники движения намерены действовать активно и конструктивно, и готовы нести ответственность за свои действия — при необходимости, даже отправиться в тюрьму.
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