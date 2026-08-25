За неделю российско-грузинскую границу пересекли более 113 тысяч человек

25.08.2026 14:26





Более 113 тысяч человек пересекли российско-грузинскую границу через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» за прошедшую неделю. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на пресс-службу главы Северной Осетии.



«Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев сообщил, что… за прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тысяч машин и более 113 тысяч человек», — говорится в сообщении.



Напомним, 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о «рекордном пассажиропотоке» на погранпереходе в Верхнем Ларсе: за сутки пункт пропуска пересекли более 20 тысяч пассажиров.



Вскоре после этого с заявлением выступило министерство внутренних дел Грузии, назвавшее информацию о въезде в страну 20 тысяч россиян «дезинформацией». По данным МВД, тогда за сутки в страну въехали 7 880 человек, в то время как покинули ее 8 406.



СМИ связывают рост числа граждан РФ, покидающих страну, со слухами о возможной новой волне мобилизации этой осенью.



Источник: SOVA

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