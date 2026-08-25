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Саакашвили: Не будем опускаться до уровня некоторых оппозиционеров, давайте будем отвечать менее эмоционально
25.08.2026 14:35
«Я хотел еще раз сказать то, что для меня является не просто тостом, а основой моего существования. Я очень горжусь своими многочисленными сторонниками, которые знают и своей жизнью доказали, что верность и дружба не продаются, политическая позиция не продается, свобода не продается, Родина и ее территории не продаются и ни на что не меняются. Никто не сможет вас унизить», — об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети.
«Именно благодаря вам эта страна продолжает жить, именно ваше существование и ваш идеализм дают мне силы», — отмечает Саакашвили.
При этом Михаил Саакашвили говорит, что на заявления некоторых представителей оппозиции следует отвечать менее эмоционально.
«Хочу призвать всех не опускаться до уровня некоторых оппозиционеров и отвечать с меньшими эмоциями. Если отдельно отмежеваться от некоторых ангажированных фигур, нам обязательно необходимо координироваться с основным ядром, ушедшим из «Единого национального движения», и оставить путь для диалога друг с другом перед большими сражениями. Сила в единстве!» — пишет Михаил Саакашвили.
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