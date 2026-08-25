Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Предварительное судебное заседание по делу Ираклия Гарибашвили состоится 19 октября


25.08.2026   14:31


Предварительное судебное заседание по делу бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоится 19 октября в 11:00.

Соответствующее решение приняла судья Тбилисского городского суда Пикрия Сиктурашвили.

Поскольку Ираклий Гарибашвили уже находится под стражей по другому уголовному делу, на сегодняшнем заседании было определено только время проведения предварительного судебного заседания.

24 августа прокуратура предъявила Ираклию Гарибашвили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна