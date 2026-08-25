Предварительное судебное заседание по делу Ираклия Гарибашвили состоится 19 октября

25.08.2026 14:31





Предварительное судебное заседание по делу бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоится 19 октября в 11:00.



Соответствующее решение приняла судья Тбилисского городского суда Пикрия Сиктурашвили.



Поскольку Ираклий Гарибашвили уже находится под стражей по другому уголовному делу, на сегодняшнем заседании было определено только время проведения предварительного судебного заседания.



24 августа прокуратура предъявила Ираклию Гарибашвили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.







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