Гогичаишвили: Трагедия Гарибашвили, что о нем как о коррумпированном говорит Каладзе, самый коррумпированный

25.08.2026 15:58





Большой интерес, что ещё осталось сказать Ираклию Гарибашвили и в чём он собирается обличить Кобахидзе, Мдинарадзе и систему, а что Гарибашвили воровал деньги, нам ещё в парламенте девятого созыва рассказывал Бидзина Иванишвили, когда мы сидели на заседании большинства - рассказывал, как выбросил этого человека из-за коррупции, но потом сам же вернул, - заявил журналистам один из лидеров партии «Гахария - За Грузию» Леван Гогичаишвили.



По его словам, бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили должен говорить, защитить себя и свою семью.



«Главная трагедия в жизни Гарибашвили в том, что о нём как о коррумпированном говорит Каладзе. Когда самый коррумпированный человек - Каладзе говорит о тебе пренебрежительно, насмешливо, что ты коррумпирован, ты заслуживаешь всего этого, что сам довёл дело до этого. Все это, конечно, было бы смешно, если бы не было так печально.



Гарибашвили говорил, что ему и членам его семьи угрожают. Я думаю, это самый бесчеловечный и недостойный поступок. Это «нацевская» методика. Мдинарадзе, его команда, которым всё это поручено, воспитаны на «нацевских» методах. На протяжении лет Мдинарадзе был адвокатом ДКБ, служил режиму Саакашвили, 1 октября он также проголосовал за «нацев», соответственно, они знают эту систему. Те люди, которые сегодня у Иванишвили в системе, в разные периоды и в различных системах были воспитаны Мерабишвили, Адеишвили, Ахалая и другими. Поэтому методы те же, принципы те же. Когда в этой стране будет справедливый суд и доверие к правосудию, тогда на многие вопросы могут быть даны ответы.



Время покажет, что дополнительно скажет Гарибашвили. Конечно, он должен говорить, защитить себя и свою семью, а также проинформировать общество», - заявил Гогичаишвили.





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